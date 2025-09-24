Palermo, concerti gratuiti nei luoghi simbolo della città con Piano City

Dai teatri alle piazze del centro storico, dai giardini al waterfront, passando per cortili, oratori e palazzi monumentali della città, Piano City ritorna a Palermo da venerdì a domenica (26-28 settembre) per la sua ottava edizione che si diffonderà - dicono gli organizzatori - in un percorso sonoro all’insegna della contaminazione di generi e linguaggi artistici, con concerti gratuiti dall’alba al tramonto, e quest’anno anche in notturna, nei luoghi più iconici della città: Giardini della Cattedrale, Molo Trapezoidale e Sant'Erasmo, Villa Trabia, Archivio di Stato, Università Pontificia, biblioteche, piazze (Magione, Danisinni, Colajanni),Villa Wirz, Palazzo Abatellis, Palazzo Branciforte, Palazzo

Comitini, Palazzo Sant'Elia, dove si svolgeranno showcase notturni, e grande novità, l’apertura alla città degli oratori decorati da Giacomo Serpotta.

Con la codirezione artistica dei musicisti e compositori Marco Betta e Francesco Taskayali, Piano City Palermo invita quest’anno grandi nomi del panorama musicale internazionale, come Cesare Picco, sperimentatore trasversale in ogni ambito musicale, e Francesca Tandoi, pianista virtuosa, compositrice e vocalist tra le più apprezzante della scena contemporanea.