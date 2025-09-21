Vie dei Tesori, a Termini Imerese le uniformi storiche del collezionista Gabriele Sunseri

Ascoltare Gabriele Sunseri è soprattutto un viaggio nella storia recente dei conflitti mondiali: è infatti lui l’appassionato collezionista di uniformi militari che apre palazzo Arrigo a Termini Imerese, una delle novità di quest’anno visitabile per le Vie dei Tesori. Ieri e oggi il pubblico si è riversato in questi saloni e ha riempito Sunseri delle domande più disparate.

Nei tre grandi saloni – il soffitto di una delle sale fu colpito sotto i bombardamenti del 1943 e dovette essere restaurato: il recupero conservativo ha lasciato intatta la sua bellezza – una fila ininterrotta di manichini con le uniformi che vanno dall’epoca risorgimentale fino alla seconda guerra mondiale, quindi dal 1859 al 1945. Una raccolta profondamente legata alla storia della famiglia proprietaria, nata sulla scia di notizie e biografie degli antenati, come spiega lo stesso Gabriele Sunseri.

«È una passione di casa, qui potete vedere infatti anche un’uniforme da sottotenente di artiglieria pesante che esponiamo in memoria di mio padre che fu ferito quasi mortalmente dopo l’annuncio dell’armistizio dell’8 settembre e rimase un mese in coma in un ospedale di Bari». Il viaggio prosegue: ecco uno dei pezzi più simbolici, un’ uniforme tedesca in memoria del colonnello Claus Schenk von Stauffenberg, tra i protagonisti dell’Operazione Valchiria e del fallito attentato a Hitler. Al manichino mancano un occhio, una mano e tre dita, esattamente come al colonnello che era stato ferito in un’operazione della Royal Air Force in Africa.