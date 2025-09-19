Palermo, Giuseppina Torre a Villa Filippina con la sua autobiografia per una storia di rinascita

La ragusana Giuseppina Torre tornerà nella sua Sicilia il 27 settembre per presentare il proprio libro a Palermo, a Villa Filippina, durante un evento che mescolerà parole, arte e vita. Non sarà un semplice appuntamento in calendario visto che gli incontri della pianista, compositrice e scrittrice originaria di Vittoria si trasformano in un racconto capace di toccare corde intime, quelle che lei stessa ha imparato a far vibrare trasformando il dolore in forza.

Giuseppina Torre, quindi, presenterà il suo primo libro Un piano per rinascere. La mia storia dal vivo (Solferino), scritto assieme alla giornalista Barbara Visentin. Un’autobiografia che racconta il coraggio di uscire da una relazione segnata da violenza psicologica e fisica, trasformando il dolore in arte e speranza. Soprannominata la «pianista con le scarpe rosse» per il suo impegno contro la violenza sulle donne, Giuseppina Torre ha costruito negli anni un percorso internazionale che l’ha portata dall’Italia agli Stati Uniti, fino all’Australia, raccogliendo premi e riconoscimenti prestigiosi.