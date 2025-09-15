Marco Di Stefano presenta il concept album Far Inside: un viaggio musicale nell’animo umano

Dall'emozione all'eroismo e dall'amore ossessivo all'ansia e alla malinconia. Una girandola di sentimenti contenuti nell'ultima opera del compositore palermitano Marco Di Stefano, acclamato per la sua capacità di tradurre in musica emozioni complesse. Il suo nuovo concept album, Far Inside, composto, orchestrato e prodotto interamente da Di Stefano, esplora i paesaggi interiori della psiche umana.

«Oggi le persone tendono a guardare verso l'esterno per la felicità - dice Di Stefano - Questo album parla di ripiegarsi su se stessi, di esplorare le nostre profondità e di scoprire il nostro vero io». Tra i brani The Slavery of Love, un'inquietante riflessione sull'amore ossessivo ispirata alla poesia di Pier Paolo Pasolini Supplica a mia madre; Angels on Our Shoulders, un potente tributo ai caduti della seconda guerra mondiale, e Tarantella Noire, una rivisitazione moderna delle tradizioni popolari siciliane intrecciate in una storia di mafia e ombra.