Scatti Liberi, la mostra fotografica di Savettiere a Palermo

Un percorso che ha visto coinvolto un gruppo di persone detenute della Casa di reclusione Ucciardone Di Bona di Palermo, in un lavoro di riflessione, espressione e racconto personale, attraverso la fotografia e la scrittura.

La mostra “Scatti Liberi” è l’esito del laboratorio narrativo-fotografico condotto dal fotografo Luca Savettiere e promosso dalla Cooperativa sociale Rigenerazioni Onlus all’interno dell’Istituto di Pena.

Oggetti che parlano di vita

Il cuore del progetto è stata la realizzazione di scatti fotografici di oggetti personali appartenenti alle persone coinvolte: oggetti semplici, spesso comuni, ma ricchi di valore affettivo e simbolico. Fotografati su uno sfondo neutro, diventano immagini evocative, capaci di raccontare storie di legami, ricordi, speranze e frammenti di identità.

Accanto alle fotografie, le testimonianze scritte dalle persone ristrette restituiscono il significato intimo e personale di ciascun oggetto, dando vita a un dialogo tra parola e immagine che svela l’umanità spesso nascosta dietro le mura del carcere.