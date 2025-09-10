Nonuccio Anselmo torna in libreria col suo nuovo romanzo: Sottosopra

C’è poi il comandante dei carabinieri, il maresciallo Giovanni Gurrieri alle prese con una serie di incomprensibili furti nelle chiese, roba di un certo valore di antiquariato. Il rompicapo è: come agiscono senza forzare porte, finestre e grate? Infine, arriva una frana che all’improvviso si porta via mezza piazza accanto all’antico ospedale, sede di una “nobile” confraternita, e a un passo dall’antico Orfanotrofio ormai a perdere, che mette sotto pressione i vigili.

È in uscita l'ultimo libro di Nonuccio Anselmo, Sottosopra: protagonista è uno dei due personaggi abituali, il comandante dei vigili urbani di un paese della Sicilia, Santo Santocanale. Stavolta, con i suoi uomini alle prese con un fantasma che compare nelle notti di luna piena. Intorno allo scoccare della mezzanotte sull’orologio della torre, laceranti urla squarciano la serenità del paese. Certamente sarà un malato, forse addirittura un “lupo mannaro”, uno che si dovrà portare in ospedale in città. Ma quell’urlo sfugge a tutte le ricerche.

E il comandante perditempo e ficcanaso, mette insieme amici e carabinieri per scoprire che il sotto e il sopra non sono mondi impenetrabili. Anzi, a volte, la storia e poi la cronaca li affiancano: sottosopra.

Nonuccio Anselmo, giornalista professionista, la Sicilia l’ha girata per anni, inseguendo tragedie e qualche volta, ma molto raramente, avvenimenti lieti. Dell’Isola non raccontata si è ricordato quando ha lasciato il Giornale di Sicilia, dove ha praticamente vissuto per quasi quarant’anni e da inviato ha raccontato i principali fatti degli anni Settanta e Ottanta del Novecento. Negli anni successivi è stato a capo di diversi servizi del giornale e redattore capo. Così, senza più l’obbligo di cronaca, sono nati, oltre a una serie di racconti, undici romanzi: Farmacia Bisagna, I leoni d’oro, I campieri di Cristo, Nostalgia della luna, Scarafaggi maculati, L'erba nera della notte, I figli del deserto, La casa dorata, Katuso, D’estate andavano a Iosi, L’onore di Giuseppe. Adesso il dodicesimo: Sottosopra.