Palermo Classica porta in scena “Le Nozze di Figaro”: Mozart risuona in una Sicilia senza tempo

Palermo si prepara ad accogliere uno dei più grandi capolavori del repertorio operistico: Le Nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart, su libretto di Lorenzo Da Ponte, in scena il 13 e 14 settembre alle ore 20:30 per la rassegna Palermo Classica.

L’opera, che debuttò a Vienna il 1° maggio 1786, trae ispirazione dalla commedia di Beaumarchais, all’epoca ritenuta scandalosa per la sua critica all’aristocrazia. Mozart e Da Ponte, con straordinaria finezza, trasformarono quel testo sovversivo in una partitura che ha segnato la storia della musica, mescolando leggerezza teatrale e profondità umana.

Solo in apparenza opera buffa, Le Nozze di Figaro è un intreccio di travestimenti, equivoci e passioni che raccontano un mondo in trasformazione: l’astuzia del servo che mette in crisi il padrone, le donne che guadagnano autonomia e un ordine sociale che si incrina. Dietro l’ironia e la brillantezza scenica, l’opera restituisce il ritratto di una società in bilico, con dinamiche che ancora oggi conservano una sorprendente attualità.