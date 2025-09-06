Vie dei Tesori, dal 20 settembre al 16 novembre torna la nuova edizione

Catacombe, castelli, oratori; mosaici romani e palazzi privati con collezioni preziose e inaspettate. Poi gli ingressi speciali negli aeroporti e nelle caserme dei Vigili del fuoco, il ritorno in Prefetture, carceri ed ex carceri, fino ai percorsi che seguono il filo di chi ha perso la vita in nome della giustizia. Ma soprattutto gli incontri con la gente, per condividere insieme un unico itinerario di bellezza.

Le Vie dei Tesori, uno dei più grandi e partecipati festival italiani, è di nuovo pronto a partire. Dopo avere raggiunto la maggiore età lo scorso anno, quest’anno il progetto si affaccia alla maturità: due mesi interi, un unico flusso che attraverserà sedici città siciliane, alle quali si aggiunge anche Mantova, dal 18 ottobre, dove il Festival è approdato sei anni fa.

Il calendario prevede nei primi tre weekend, dal 20 settembre al 5 ottobre, il ritorno ad Alcamo, Bagheria, Carini, Enna, Leonforte, Mazara del Vallo, Messina, Termini Imerese e Trapani. Dall’11 al 26 ottobre toccherà a Caltanissetta, Corleone, Marsala e Sciacca. Dal 18 ottobre al 2 novembre sarà la volta di Ragusa e Mantova. Catania sarà protagonista per un mese intero, dal 10 ottobre al 9 novembre, mentre Palermo, dove il progetto è nato, si prepara a sei weekend consecutivi, dal 10 ottobre al 16 novembre.