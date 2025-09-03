Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Cultura Fondazione Teatro Massimo, ricostituito il collegio dei revisori dei conti

Fondazione Teatro Massimo, ricostituito il collegio dei revisori dei conti

di

Ricostituiti i collegi dei revisori dei conti delle Fondazioni lirico-sinfoniche. Il decreto porta la firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e del Ministro della Cultura Alessandro Giuli.

Per la Fondazione Teatro Massimo di Palermo il collegio risulta così composto: Adelisa Corsetti Presidente in rappresentanza della Corte dei conti, Salvatore Gueci componente in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze, Angelo Cuva componente in rappresentanza del Ministero della Cultura.

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province