Palermo, nasce la Fondazione Montinaro: lunedì la cerimonia con la teca della Quarto Savona Quindici

La memoria di Antonio Montinaro diventa Fondazione: lunedì 8 settembre, giorno in cui il caposcorta di Giovanni Falcone avrebbe compiuto gli anni, al Teatro Politeama di Palermo verrà presentata la nuova realtà voluta dalla moglie Tina, che raccoglie l’eredità dell’associazione Quarto Savona Quindici e la rilancia con progetti concreti di sostegno alle famiglie in difficoltà e borse di studio per i ragazzi meritevoli.

Alla cerimonia parteciperanno il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi; il presidente della Commissione antimafia Chiara Colosimo e il capo della Polizia Vittorio Pisani. «Antonio amava i giovani, era un uomo generoso - sottolinea Tina Montinaro -. Obiettivo della Fondazione sarà avvicinare le Forze dell’Ordine, rafforzare il senso di comunità e sostenere chi affronta difficoltà economiche o figli colpiti da gravi patologie».

In piazza Castelnuovo, per la durata della cerimonia, sarà esposta anche la Teca con i resti della Quarto Savona Quindici, la blindata distrutta nella strage di Capaci in cui morirono Montinaro e i colleghi Rocco Dicillo e Vito Schifani. «Un monito visibile - conclude Montinaro - su ciò che la mafia è stata capace di fare, ma anche sulla forza della memoria e dei valori dello Stato che abbiamo portato avanti in questi 33 anni».