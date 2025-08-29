Morto a Palermo il musicologo Paolo Emilio Carapezza

È morto ieri (28 agosto 2025) a 87 anni il musicologo Paolo Emilio Carapezza, professore emerito dell’Università di Palermo, negli anni Sessanta tra gli organizzatori delle Settimane internazionali di nuova musica di Palermo, insieme ad Antonino Titone e Francesco Agnello. Appuntamenti che mettevano insieme musica, teatro, cinema e arti visive.

Nato a Roma, nell’immediato dopoguerra si era trasferito a Palermo con la famiglia. Dal ‘70 al 2000 è stato direttore dell’Istituto di Storia della musica dell’Ateneo siciliano.