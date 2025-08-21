«Premio Città di Bagheria», al via il concorso musicale per giovani talenti siciliani

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
La città di Bagheria si prepara ad accogliere la prima edizione del “Premio Città di Bagheria”, concorso musicale regionale promosso dal Comune insieme a Pippo Balistreri e dedicato ai giovani talenti siciliani. L’appuntamento è per sabato 27 settembre 2025, con le prove aperte al pubblico previste il giorno prima, venerdì 26 settembre. L’iniziativa è rivolta a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 15 e i 35 anni, che avranno la possibilità di esibirsi davanti a una giuria e a un pubblico attento, mettendo in mostra le proprie capacità artistiche con brani originali o cover.

Le iscrizioni, completamente gratuite, sono già aperte online sul sito del Comune di Bagheria e resteranno attive fino al 30 agosto 2025. Per partecipare occorre inviare un video con la propria performance musicale.

Il concorso intende valorizzare i giovani artisti dell’Isola e offrire loro un palcoscenico importante per emergere. «Questa è l’occasione per i giovani musicisti di mettersi in gioco e condividere il proprio talento», sottolineano gli organizzatori. Tutte le informazioni e il regolamento sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.bagheria.pa.it

