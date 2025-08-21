Gratteri, il borgo madonita si prepara alla XIX edizione del Festival di Musica Antica

Dal 28 al 30 agosto Gratteri torna ad essere palcoscenico d’eccellenza per la XIX edizione del Festival di Musica Antica, organizzato dall’associazione MusicaMente di Palermo in collaborazione con il Comune e con il sostegno dell’assessorato regionale al Turismo e del Ministero della Cultura. La rassegna conferma la vocazione del borgo madonita come luogo di incontro tra musica, patrimonio artistico e rilancio turistico-culturale del territorio.

«Il filo conduttore di quest’anno è l’incontro tra musica colta e popolare – spiega Paolo Rigano, direttore artistico del festival –. La linea che separa i due mondi è molto sottile e il programma, che spazia dalla tradizione salentina a Vivaldi e Handel, vuole mostrare proprio questo dialogo. La chitarra barocca, strumento centrale nella Spagna e nel Sud Italia tra Seicento e Settecento, è emblema di questa contaminazione».

Il festival si aprirà il 28 agosto alle 21.15 in piazza Monumento con Ambrogio Sparagna e il nuovo ensemble Lumenea, in un concerto dedicato agli antichi canti della Grecia salentina. Musicista ed etnomusicologo di fama internazionale, già maestro concertatore della Notte della Taranta, Sparagna proporrà un percorso musicale legato al griko, intrecciando poesia, tradizione e sonorità contemporanee.