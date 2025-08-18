Cefalù, concerto gratuito di Edoardo Bennato mercoledì 20 agosto sul lungomare

Edoardo Bennato arriva a Cefalù per un concerto gratuito che si terrà mercoledì 20 agosto alle ore 22 sul lungomare Giardina. L’evento rientra nel cartellone di Cefalù Estate 2025, promosso dall’Amministrazione comunale.

Il cantautore napoletano, icona della musica italiana, proporrà i brani più celebri del suo repertorio all’interno del “Sono solo canzonette tour”. Un’occasione unica per ascoltare dal vivo hit intramontabili come Il gatto e la volpe, L’isola che non c’è e Viva la mamma.

Una serata di musica e memoria collettiva, all’insegna dell’estate e della partecipazione: l’ingresso sarà libero.