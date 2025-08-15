Torna AlturEstival tra i monti di Palermo e delle Madonie

Torna AlturEstival il festival che nato dalla collaborazione tra l’associazione Culturale Formedonda e Club Alpino Siciliano, unisce escursionismo, musica e cultura nelle aree montuose della Sicilia Occidentale. Dal 21 agosto al 21 settembre, la nona edizione attraverserà i monti della Conca d’Oro e del parco delle Madonie, tra trekking, concerti acustici, passeggiate sonore ed esperienze di turismo sostenibile. L’edizione di quest’anno gode del patrocinio dell’assessorato regionale al Turismo, dei Comuni di Monreale e Castelbuono, della Città Metropolitana di Palermo, del Nuovo Imaie. Tra gli ospiti dell’edizione vi sono: Agricantus, Soplar Lejero, La Banda del Sud, Ra Di Spina, Yarákä, Francesco Buzzurro, Giuseppe Milici, Silvio Natoli, Alkantara MediOrkestra, Mystikòs Ensemble, Nino Errera, Giuseppe Lomeo, Musiche in Libertà, e tanti altri giovani artisti coinvolti nei vari progetti.

«La nuova edizione mira a creare itinerari escursionistico musicali che favoriscano la visita di prossimità - spiega Mario Crispi, presidente del Club Alpino Siciliano e direttore artistico del festival - coinvolgendo le comunità locali e promuovendo la fruizione lenta e consapevole del territorio. Bivacchi, rifugi, ostelli, aree protette e borghi montani diventeranno spazi di incontro tra musica, natura e partecipazione».