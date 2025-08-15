Gen Rosso a Palermo, alla Kalsa il concerto acustico «Insieme verso la pace»

Il Gen Rosso torna a Palermo con un concerto acustico dal titolo «Insieme verso la pace». L’appuntamento è giovedì 28 agosto 2025 alle 21.15 nel Santuario di Santa Teresa alla Kalsa, in piazza Kalsa. Ingresso libero.

Il live, in versione acustica, proporrà i brani più rappresentativi della band nata in seno al movimento dei focolari e da sempre impegnata in progetti musicali e sociali che promuovono dialogo, riconciliazione e solidarietà. Sul palco, voce e strumenti per un set essenziale pensato per esaltare testi e armonie, con un filo conduttore dichiarato: la pace.

L’evento è realizzato con la collaborazione di realtà associative del quartiere e della città, tra cui il comitato Kalsa, e si inserisce nel cartellone di iniziative culturali e comunitarie dell’estate palermitana.