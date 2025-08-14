Il ritorno di Massimo Ranieri: racconto la mia vita

Passano gli anni, ma Massimo Ranieri ha Tutti i sogni ancora in volo: un percorso tra sound, nostalgia ed emozioni. Saranno questi gli elementi principali che l’icona della musica italiana porterà sui palchi siciliani, prima a Palermo e poi a Taormina, lunedì e martedì della prossima settimana.

Due show, il primo al Teatro di Verdura (alle 21) e il secondo al Teatro Antico (alle 21.30), che vogliono arrivare al pubblico proprio come accade in una canzone, con il passo di chi ha attraversato mille palchi ed ha ancora voglia di sorprendere. Che poi sarà proprio come se lo immaginano i fan col sorriso di chi ritorna e si sente «a casa», la giacca che ondeggia e quella voce che ti accoglie come un vecchio amico che non vedevi da tempo, portando di fatto non uno show ma un pezzo di sé.

«Torno sempre con grande piacere in Sicilia - dice Massimo Ranieri - perché è una terra meravigliosa e ogni volta che vengo la trovo sempre più bella. E il pubblico poi, è sempre molto caloroso. Spero lo sia anche questa volta, ho anche molti amici siciliani, e in particolare uno molto caro che sicuramente incontrerò».