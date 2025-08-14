Il ritorno di Massimo Ranieri: racconto la mia vita

Passano gli anni, ma Massimo Ranieri ha Tutti i sogni ancora in volo: un percorso tra sound, nostalgia ed emozioni. Saranno questi gli elementi principali che l’icona della musica italiana porterà sui palchi siciliani, prima a Palermo e poi a Taormina, lunedì e martedì della prossima settimana.
Due show, il primo al Teatro di Verdura (alle 21) e il secondo al Teatro Antico (alle 21.30), che vogliono arrivare al pubblico proprio come accade in una canzone, con il passo di chi ha attraversato mille palchi ed ha ancora voglia di sorprendere. Che poi sarà proprio come se lo immaginano i fan col sorriso di chi ritorna e si sente «a casa», la giacca che ondeggia e quella voce che ti accoglie come un vecchio amico che non vedevi da tempo, portando di fatto non uno show ma un pezzo di sé.
«Torno sempre con grande piacere in Sicilia - dice Massimo Ranieri - perché è una terra meravigliosa e ogni volta che vengo la trovo sempre più bella. E il pubblico poi, è sempre molto caloroso. Spero lo sia anche questa volta, ho anche molti amici siciliani, e in particolare uno molto caro che sicuramente incontrerò».
Il titolo del tour è proprio Tutti i sogni ancora in volo, quasi un credo per il cantante, che li ha mantenuti ben saldi in cielo, a dispetto del proposito manifestato nel pezzo che gli regalò la vittoria a Sanremo nel 1988, Perdere l’amore.
L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola e nell'edizione digitale.
Scopri di più nell’edizione digitale
Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.
Caricamento commenti
Commenta la notizia