Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Cultura Palermo, annunciati i 12 finalisti del Green Music Contest

Palermo, annunciati i 12 finalisti del Green Music Contest

di

Sarà una battaglia all’ultima nota quella organizzata dall’associazione Rock10elode che, dopo la prima fase di selezione nel Palermitano fra giovani musicisti under 25 che si è conclusa il 19 luglio, col il Green Music Contest vuole sostenere e valorizzare la creatività musicale ma affrontando il tema della sostenibilità ambientale.

Dopo aver superato la fase delle selezioni - che ha visto la partecipazione di 30 progetti artistici - la giuria presieduta da Fabio Rizzo ha selezionato i 12 artisti che il 7 novembre prenderanno parte alla finale che si terrà al Teatro Golden di Palermo.

A provare a conquistare il primo posto, infatti ci sarà la band Fase 2, il duo MDE e poi i vari solisti a cominciare da Giovanni Passannanti e Irene Colli. E ancora il giovane appassionato di musica cantautorale Francesco La Mattina, Silvia Tumminello, Solosem, Costanza, Hormy, Andrea Favarò, Serena Bisconti e anche Gabriele Majorana, in arte Maiogabri che ha da poco aperto il concerto di Vasco Rossi. Al vincitore del Rock10elode - Green Music Contest andrà in premio la registrazione del proprio brano presso Indigo studios, e la realizzazione del videoclip.

Prima della finale, però, i 12 finalisti parteciperanno a cinque workshop gratuiti  (sono comunque aperti a tutti gli artisti under 35) che riguardano il songwriting, il management degli eventi culturali sostenibili e la produzione con software digitali.

Il tema cardine del progetto, oltre alla promozione di giovani artisti, è quello della sostenibilità che l’associazione palermitana durante la fase delle selezioni - prima al Sanlorenzo Mercato e poi al Parco Uditore e alla Tonnara dell’Orsa a Cinisi è stata promossa in diversi modi. Infatti, soprattutto durante l’evento al Parco Uditore (lo scorso 20 giugno), il palco è stato alimentato ad energia solare, al pubblico sono stati offerti prodotti a km zero e sono stati piantati degli alberi.

Il progetto, inoltre, promosso dall’associazione Rock10elode vede come partner l'associazione per la Mobilitazione sociale, Atis e il Comune di Cinisi, il tutto, il contributo della Regione siciliana e della presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il dipartimento per le Politiche giovanili ed il Servizio civile universale.

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province