Palermo, annunciati i 12 finalisti del Green Music Contest

Sarà una battaglia all’ultima nota quella organizzata dall’associazione Rock10elode che, dopo la prima fase di selezione nel Palermitano fra giovani musicisti under 25 che si è conclusa il 19 luglio, col il Green Music Contest vuole sostenere e valorizzare la creatività musicale ma affrontando il tema della sostenibilità ambientale.

Dopo aver superato la fase delle selezioni - che ha visto la partecipazione di 30 progetti artistici - la giuria presieduta da Fabio Rizzo ha selezionato i 12 artisti che il 7 novembre prenderanno parte alla finale che si terrà al Teatro Golden di Palermo.

A provare a conquistare il primo posto, infatti ci sarà la band Fase 2, il duo MDE e poi i vari solisti a cominciare da Giovanni Passannanti e Irene Colli. E ancora il giovane appassionato di musica cantautorale Francesco La Mattina, Silvia Tumminello, Solosem, Costanza, Hormy, Andrea Favarò, Serena Bisconti e anche Gabriele Majorana, in arte Maiogabri che ha da poco aperto il concerto di Vasco Rossi. Al vincitore del Rock10elode - Green Music Contest andrà in premio la registrazione del proprio brano presso Indigo studios, e la realizzazione del videoclip.