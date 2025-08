Gualazzi a Morgantina, il jazz incontra l’archeologia al Barbablù Fest

Raphael Gualazzi protagonista del secondo appuntamento, al Parco Archeologico di Morgantina, della quinta edizione del Barbablù Fest, il festival Prodotto da Terzo Millennio Progetti Artistici di Andrea Peria Giaconia, nato da un’idea di Pietrangelo Buttafuoco e curato per il secondo anno dalla direzione artistica del giornalista e scrittore Alberto Samonà.

In una dimensione Piano-vocal Gualazzi ha esplorato i territori del jazz, della lirica e delle colonne sonore, in una performance intima e raffinata: un racconto in musica dei successi e delle sue più grandi ispirazioni. L’artista, acclamato da un pubblico che ha riempito il Parco Archeologico di Morgantina, ha restituito alle composizioni la loro dimensione più autentica, ripercorrendo un repertorio che spazia da brani scritti per colonne sonore a divertissements su arie d’opera, da omaggi alla tradizione afro-americana, a incursioni rapsodiche su memorabili temi della musica italiana e internazionale.