Concorso letterario nazionale "Terre delle Balestrate", 30 finalisti da tutta Italia

Questi i finalisti. Per la sezione Racconti brevi sono state selezionate le opere di Gabriele Andreani, Liliana Camarda, Vincenzo D’Ambrosio, Silvio Di Fabio, Gaspare Lo Piccolo, Salvatore Mazzurco, Pietro Rainero. Per la sezione Viridaria destinata ai più giovani sono in finale Marco Bacarella, Irene Tumminello, Luca Cocco, Sofia Cusimano, Rocco Ferdico. Per la sezione Poesia in lingua siciliana i finalisti sono Francesco Billeci, Bernardo Carollo, Francesca Di Stefano, Antonio Fundarò, Salvatore Gazzara, Salvatore Mazzucco, Marco Scalabrino. Nella sezione Poesia in lingua italiana sono in finale Danilo Altese, Francesco Billeci, Liliana Camarda, Silvio Di Fabio, Fina Dignoti, Antonino Fundarò, Salvatore Gazzara. Per la sezione fotografia i finalisti sono Fabio Cinà, Patrizia Gaudio, Salvatore Gravano, Daniele Prestigiacomo, Lucia Ruocco.

Al primo classificato di ogni sezione e di ogni tema per la fotografia saranno conferiti la “Balestra d’argento” e un diploma in pergamena. Al secondo e terzo classificato di ogni sezione e di ogni tema per la fotografia saranno un oggetto artistico e un diploma in pergamena. Dal quarto al settimo classificato di ogni sezione e di ogni tema per la fotografia sarà conferito un diploma in pergamena. Le giurie potranno assegnare menzioni d’onore e premi speciali. La cooperativa di Comunità Terre delle Balestrate si riserva di assegnare doni di prodotti del territorio.