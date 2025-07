Tra Kiss cam e video social, non facciamo i vastasi!

C’è un proverbio siciliano che dice: Nenti fari cà nenti si sapi. Cioè: non fare niente, che niente si viene a sapere. Ed è proprio quello che dovrebbe imparare chi non vuole far sapere i fatti propri a tutti, soprattutto quando si trova in un luogo pubblico.

L’esperienza del concerto dei Coldplay insegna che l’amore è cieco, ma la Kiss cam ci vede benissimo! Anche allo stadio a Palermo c’è la camera che inquadra i tifosi, che per nulla imbarazzati salutano felici e contenti. Si vede che allo stadio l’amante non se la porta nessuno!

Dopo il caso in tanti parlano della violazione della privacy e proprio dalla Sicilia il Codacons chiede di vietare le riprese con le Kiss cam nei concerti. Non è la ripresa a rappresentare un problema, ma l’utilizzo improprio e non autorizzato delle immagini, che vengono diffuse sui social senza alcun controllo. La regola non è scritta ma la conosciamo tutti: in pubblico bisogna comportarsi bene, niente effusioni, non fare infrazioni e non buttare immondizia per strada, perché ormai con migliaia di telecamere e telefonini, ti vedono tutti. Poi in Sicilia, sarà il caldo o la bellezza delle spiagge, ma i turisti si lasciano andare ad effusioni senza pensare alle ripercussioni. Mi ricordo qualche anno fa una coppia fece sesso di giorno in spiaggia a Cefalù… e chi ci fu. Ripresi da qualche curiosone, il video fece clamore. A maggio, a Taormina, una coppia ha fatto sesso sul balcone in pieno centro storico. La gente passava e con il telefonino filmava. Il video è diventato virale e ne ha parlato pure il tg. Qualche giorno fa un’altra coppia a Marzamemi è stata sorpresa in pieno giorno in atteggiamenti che da noi definiamo vastasi. Ripresi da un cellulare, il video è diventato subito virale. Ma allora mi chiedo come mai i turisti appena arrivano nella nostra bedda Trinacria hanno questi attacchi amorosi improvvisi?