«My Love Palermo», l'installazione fotografica che promuove la città come meta d'eccellenza

La prima tappa dell’opera è stata inaugurata ieri, venerdì 25 luglio , al Country Time Club , in occasione della 36ª edizione dei Palermo Ladies Open di tennis, prestigioso appuntamento internazionale in corso in viale dell’Olimpo. L’installazione resterà allestita fino a domenica, per poi proseguire il suo viaggio tra alcuni dei luoghi più iconici della città: Mondello, Piazza Verdi, Piazza Pretoria, Piazza Bellini e i Quattro Canti . Previsti anche allestimenti durante i principali eventi sportivi organizzati dall’assessorato, come gli Internazionali femminili di tennis, la regata Palermo-Montecarlo, la Coppa degli Assi e altri appuntamenti di rilievo.

«My Love Palermo» è molto più di un semplice progetto artistico: è un racconto visivo emozionante e coinvolgente. Il cuore dell’installazione è un grande mosaico fotografico composto da 7.800 immagini che immortalano i colori, le architetture, i volti e i dettagli della città. Osservando da vicino, ogni fotografia rivela le sue sfumature uniche; ma è solo allontanandosi che il visitatore può scoprire il disegno d’insieme, un’immagine iconica firmata dal fotografo palermitano Pucci Scafidi, che restituisce con forza il sentimento di amore per Palermo.

La struttura, imponente e suggestiva, misura 4 metri di larghezza per 2,20 metri d’altezza, suddivisa in quattro sezioni, e rappresenta un’opera di grande impatto visivo pensata per attrarre cittadini e turisti in un dialogo continuo tra arte e territorio.

«L’obiettivo dell’iniziativa – ha spiegato l’assessore Alessandro Anello – è quello di mostrare una Palermo viva, sempre più bella, alle migliaia di turisti che scelgono la nostra splendida città come meta delle vacanze. Li faremo innamorare attraverso gli scatti d’arte di Pucci Scafidi. Immagini autentiche, emozionanti, per promuovere Palermo come destinazione turistica e culturale d’eccellenza in Italia e nel mondo».

Il progetto prevede anche il coinvolgimento diretto del pubblico, con la presenza di un fotografo dedicato in ogni tappa che realizzerà ritratti di cittadini e visitatori, dando vita a una vera e propria community digitale. Sarà attivo il profilo Instagram ufficiale @mylovepalermo, attraverso il quale verranno condivise immagini, storie e aggiornamenti sull’installazione e sugli eventi collegati. Un QR code posizionato accanto all’opera permetterà di seguire il progetto in tempo reale e diventare parte della narrazione collettiva.