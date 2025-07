“Breaking the Web”, un manuale pratico e irriverente per imparare a comunicare (davvero) con le redazioni digitali

Il volume è scritto con uno stile diretto e discorsivo, ironico ma preciso pensato per chi è stanco di vedere i propri comunicati finire nel dimenticatoio o per chi si domanda perché, nonostante tutti gli sforzi, il proprio contenuto non venga mai pubblicato. “Breaking the Web” è una sorta di guida da tenere sulla scrivania, un manuale semiserio che traduce in pratica ciò che le redazioni si aspettano - o si rifiutano di sopportare - quando ricevono una nota stampa.

È disponibile su Amazon il nuovo libro di Giovanni Villino, giornalista professionista e divulgatore digitale, intitolato “Breaking the Web – Guida pratica per addetti stampa: come farsi ascoltare (e non ignorare) dalle redazioni digitali”. Un titolo volutamente provocatorio che richiama i codici di internet e della cultura social ma che dietro l’ironia nasconde una missione concreta: aiutare chi si occupa di comunicazione, addetti stampa, portavoce, social media manager, ma anche studenti e aspiranti giornalisti, a capire le logiche reali dell’informazione online, quelle che si vivono ogni giorno dentro una redazione digitale.

Nel libro si parla della struttura ideale di un comunicato, del momento giusto per inviarlo, degli errori più frequenti, ma anche del rapporto, spesso complesso, tra chi produce informazione per conto di enti, aziende o istituzioni e chi la gestisce dall’altra parte dello schermo, in redazione. Villino smonta con lucidità alcuni dei miti duri a morire nel mondo della comunicazione e spiega come oggi scrivere per i media significhi anche scrivere per Google, per gli algoritmi, per un pubblico distratto ma sempre connesso.

Non mancano aneddoti, riflessioni personali e riferimenti all’attualità sempre con un taglio pratico e operativo. Il testo si rivolge a chi vuole migliorare la propria efficacia comunicativa ma anche a chi desidera capire le trasformazioni che il giornalismo sta vivendo nell’epoca dei social, della velocità e dell’informazione sempre-on.

«Questo libro nasce da un’esperienza quotidiana, concreta, vissuta dall’interno delle redazioni – spiega l’autore Giovanni Villino –. In questi anni ho letto migliaia di comunicati stampa, ricevuto mail improbabili, gestito contenuti in arrivo a ogni ora del giorno e della notte. Ho pensato che fosse il momento di mettere tutto questo nero su bianco, in modo chiaro ma senza prendermi troppo sul serio. “Breaking the Web” è un atto di onestà professionale: una mano tesa a chi vuole comunicare meglio, non solo di più».

Giovanni Villino lavora attualmente nella redazione digitale del Giornale di Sicilia, dove si occupa di contenuti web e strategie editoriali. Ha fondato il sito di notizie e approfondimenti Redat24.com. Da sempre si occupa di linguaggi digitali, innovazione e formazione nel campo del giornalismo e della comunicazione.

“Breaking the Web” è disponibile su Amazon al prezzo di 5,20 euro, in formato cartaceo. Una lettura utile, intelligente e anche divertente per chi vive o vuole vivere nel mondo della comunicazione moderna, dove la sfida non è solo farsi sentire ma soprattutto farsi ascoltare.