L'accademia di Canto e Musica Moderna - Con Noi è Tutta Un’altra Musica - presenta l’evento artistico «Con Noi La Musica è… un Viaggio Senza Tempo»

A guidare la narrazione scenica sarà Christian Napoli , giovane regista palermitano al suo debutto ufficiale in regia. Tra gli ospiti di rilievo, spiccano tre nomi nel panorama musicale italiano einternazionale: Il Maestro Enzo Campagnoli , direttore d’orchestra di lunga carriera, figura di spicco del Festival di Sanremo , dove ha diretto numerosi artisti in gara, sia Big che Nuove Proposte.

La serata vedrà protagonisti i giovani allievi dell’Accademia , preparati dal vocal coach Benny Giaconia e dalle sue assistenti e cantautrici Aurora D1 e Ilenia Imbergamo ,impegnati in esibizioni dal vivo che spaziano tra generi e stili, in una vera e propria celebrazione del talento e della formazione artistica. Il titolo dell’evento richiama proprio questo spirito: un viaggio attraverso la musica che supera barriere anagrafiche, temporali e culturali.

Noto per le sue collaborazioni con leggende della musica come José Carreras , Liza Minnelli , Riccardo Cocciante , Dolcenera , Giorgia (con il brano “La Cura per Me”), e molti tra gli artisti contemporanei più ascoltati tra le nuove generazioni, tra cui Lazza , Tony Effe , Michele Bravi , Dargen D’Amico , Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini . Fabio e Ivan Lazzara , considerati tra i vocal coach più influenti in Italia.

Esperti di vocologia artistica e performance, hanno curato le voci di coristi, doppiatori, attori, artisti jazz e lirici e interpreti affermati, compresa Lara Fabian , e partecipato a produzioni teatrali di successo come "Romeo e Giulietta – Ama e Cambia il Mondo" e "Rocky il Musical" . Operano anche nel mondo della televisione (RAI, Mediaset) e accompagnano cantanti in tournée internazionali. Si ringrazia l'addetto di ufficio stampa Gabriele Parisi . La serata sarà ulteriormente arricchita dalla partecipazione della scuola di danza DanzArte Academy diretta dalla maestra Susanna la Corte , che affiancherà i giovani cantanti con coreografie originali, fondendo danza e musica in un’unica espressione scenica. La Dott.ssa Noemi Fiotti porge a tutti gli allievi un grande in bocca al lupo