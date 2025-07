Palermo, il Teatro Massimo celebra Paolo Borsellino con il Requiem tedesco di Brahms

Sabato 19 luglio alle 21 , nel Teatro di Piazza Verdi, sarà eseguito l’ Ein deutsches Requiem (Requiem tedesco) di Johannes Brahms , in una versione per coro e pianoforte a quattro mani. Una scelta dal forte valore simbolico, per onorare con la forza dell’arte e della riflessione civile il sacrificio di chi ha lottato per la giustizia.

Nel trentatreesimo anniversario della strage di via D’Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina , il Teatro Massimo di Palermo dedica loro una serata speciale di musica e memoria.

La direzione sarà affidata al Maestro Salvatore Punturo, alla guida del Coro del Teatro Massimo. Con lui sul palco i solisti Ginevra Gentile (soprano) e Andrea Borghini (baritono), accompagnati al pianoforte dai maestri Giuseppe Cinà e Matteo Londero.

Un capolavoro tra dolore e speranza

Composto tra il 1865 e il 1868, il Requiem tedesco è una delle opere più intime e universali di Brahms. Scritta in seguito alla morte della madre e di Robert Schumann, la composizione si sviluppa in sette movimenti, con testi tratti dall’Antico e dal Nuovo Testamento in lingua tedesca, selezionati per offrire consolazione ai vivi e riflettere sul senso della morte come passaggio verso una condizione di pace eterna.

Tra i passaggi più toccanti:

«Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden»

(Beati quelli che soffrono, perché saranno consolati – Vangelo secondo Matteo), e

«Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben […] denn ihre Werke folgen ihnen nach»

(Beati i morti che muoiono nel Signore, perché le loro opere li seguono – Apocalisse).

Il maestro Salvatore Punturo

Palermitano, Punturo si è diplomato con lode al Conservatorio della sua città e ha proseguito gli studi in Italia e all’estero, affermandosi come solista e musicista da camera. Ha collaborato con università e teatri internazionali, tra cui la Wayne State University e il Michigan Opera Theatre di Detroit. Docente di Lettura della Partitura, dal 2022 è Maestro del Coro del Teatro Massimo.

La serata del 19 luglio sarà così un’occasione di memoria collettiva e impegno civile, attraverso un linguaggio universale: la musica. Un modo per trasformare il ricordo in voce, armonia e consapevolezza.