Siae, i concerti live più seguiti in Italia nel 2024

I concerti lo scorso anno hanno registrato 65.515 spettacoli (+6,3% sul 2023), 29 milioni di spettatori (+2,9%) e una spesa complessiva di 989,3 milioni di euro (+1,4%). Cala leggermente la spesa media per spettatore (-1,5%), pari a 34,13 euro, segno di una maggiore accessibilità in un contesto di inflazione. Tra i dieci concerti più grandi ci sono pure quello dei Green Day a Milano, seguito poi dai Metallica, Travis Scott, Lana del Rey e Stray Kids e le due date di Taylor Swift. Chiudono la top 10 i Coldplay a Roma.

Non solo grandi artisti internazionali. Tra i dieci live con più spettatori in Italia nel 2024, secondo il Rapporto Siae, c'è anche quello di Max Pezzali allo Stadio Olimpico, l’unico di un performer italiano, che ha raccolto oltre 64mila persone e si posiziona al nono posto in classifica. Al primo c'è il concerto degli AC/DC a Reggio Emilia, con 102.894 biglietti staccati. Ma il mondo dell’offerta musicale sta cambiando molto, così come i gusti, come nel caso del pubblico del jazz, cresciuto del 18,6%.

A trainare il settore continua a essere la musica pop, rock e leggera, con il 59% dell’offerta e l’83% degli spettatori. La seguono la musica classica (30% degli spettacoli, 13% del pubblico) e il jazz (11% dell’offerta, 4% della domanda). L’offerta musicale in Italia sta cambiando, concentrandosi sempre meno nelle grandi città a favore di una distribuzione più capillare degli eventi e la loro crescita in regioni come Valle d’Aosta (+22%), Lazio (+18%) e Umbria (+13%). In ogni caso, la Lombardia continua a guidare per numero assoluto di concerti e spettatori, con 7.158 eventi (18%) e un pubblico numeroso (824 spettatori medi per spettacolo). Il Lazio, secondo per numero di

eventi, è primo per spesa media per spettatore (50,14 euro) e per partecipazione media (855 spettatori a concerto). La Toscana, invece, sorprende per l’elevata spesa nella classica, con 49,87 euro a spettatore, e un’offerta fortemente bilanciata tra classica e pop-rock.

In Sicilia

È il concerto di Ultimo allo Stadio Franco Scoglio di Messina l’evento più seguito del 2024 in Sicilia. Nella città dello Stretto, infatti, sono accorsi 38.650 fan per seguire il cantautore romano, nell’unico appuntamento musicale di una top 5 occupata poi dal Carnevale di Sciacca (35.678 partecipanti) e da tre partite del Palermo (contro il Venezia, la Sampdoria e il Como). Lo rivelano i dati Siae sulla regione.

L’isola lo scorso anno ha però incassato quasi 10 milioni di euro in meno dagli spettacoli di musica pop, rock e leggera: sono stati spesi 32,7 milioni di euro da un milione di

spettatori (l'anno scorso erano stati 41 milioni, ma da un numero di partecipanti tutto sommato simile). Al secondo posto per guadagni c'è il teatro di prosa, che ha raccolto 21 milioni di euro (in crescita) da 1.332.421 biglietti staccati. Seguono le discoteche (18,2 milioni di euro da 1,3 milioni di ingressi), i parchi divertimento (16,3 milioni di euro da 855mila accessi) e le partite di calcio (14.304.821 euro da 1,26 milioni di tifosi).

Più in generale, in Sicilia è aumentata sia la spesa per gli eventi di tipo culturale, sportivo e fieristico, con un guadagno complessivo di oltre 128 milioni di euro (2,3 milioni in più del 2023), che il numero di partecipanti, che è salito a 8.124.746 (l'anno prima erano 7,7 milioni).