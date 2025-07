Paladino d’Oro Sport Film Festival, 150 film da 35 Nazioni. Edizione da record per la rassegna in programma dall’1 al 7 dicembre a Palermo

Centocinquanta film provenienti da trentacinque nazioni, dall’Australia agli Stati Uniti, dal Giappone alla Cina, dal Messico all’Argentina. Sara’ da record la 45esima edizione del Paladino d’Oro Sport Film Festival, la kermesse internazionale di cinema sportivo piu antica al mondo, in programma dall’1 al 7 dicembre prossimo a Palermo, che vedrà protagoniste le produzioni provenienti dai cinque continenti e avrà il supporto della Sicilia Film Commission, del Comune di Palermo e del Comitato Italiano Paralimpico. Si sono appena chiuse le iscrizioni e anche per questa edizione si sono registrati numeri da record: 35 infatti sono le nazioni partecipanti, 150 film, 90 cortometraggi, 60 lungometraggi, 60 film olimpici, 30 film paralimpici, 60 i football film.

Le produzioni che hanno ottenuto le nomination si contenderanno i Paladino d’Oro per le seguenti sezioni: Film olimpici, paralimpici, Football film e E-Sport Film con la novità dell’AI Film Award e Motor Film. Saranno assegnati inoltre le statuette per la miglior fotografia, miglior sound-mixing, miglior sceneggiatura, miglior documentario, miglior montaggio, miglior regia, miglior attore/attrice, Social Award (best Trailer) e per l’Altro Cinema (Premio speciale “Vito Maggio”).