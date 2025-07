Gran finale a Balestrate: Buonocore, Milici & Spadaro, Benassai per chiudere il Jazz & Pop Coast Festival

Volge al termine il Jazz & Pop Coast Festival, la rassegna che ha portato a Balestrate un mese di musica immersa nella natura, tra le scalinate della pineta e il respiro del mare. Gli ultimi appuntamenti in programma promettono di chiudere in bellezza questa prima edizione con tre serate imperdibili, ricche di qualità artistica ed emozione.

Si comincia venerdì 18 luglio con uno degli artisti più raffinati del panorama musicale italiano: Nino Buonocore, protagonista dello spettacolo In Jazz Live. Il cantautore napoletano proporrà una selezione dei suoi brani più amati, rivisitati in chiave jazz insieme a una formazione d’eccezione. Una serata all’insegna della classe e della melodia, tra nostalgia e nuove sonorità, in perfetta sintonia con lo spirito del festival.

Sabato 19 luglio sarà la volta di Giuseppe Milici e Aki Spadaro, che saliranno sul palco con Una serata tra amici, un concerto che nasce dall’intesa musicale e umana tra due grandi interpreti. L’armonica virtuosa di Milici e il pianoforte raffinato di Spadaro daranno vita a un viaggio sonoro intimo, tra jazz, colonne sonore e composizioni originali, in un’atmosfera raccolta e coinvolgente.