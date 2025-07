Festino, la lunga diretta su Tgs con Sasà battitore libero

Tre Rosalie al seguito del Festino: Tgs, dopo un’intera settimana di trasmissioni dedicate al racconto della festa più amata dai palermitani, si prepara al rush finale. Stasera la diretta inizierà alle 20,15 da Porta Felice, all’altezza del Loggiato San Bartolomeo, dove Giovanni Villino condurrà la maratona che si chiuderà con i fuochi d’artificio almeno quattro ore dopo. «Seguiremo il Festino dalla parte della gente, andando in mezzo a palermitani e turisti, mentre sul palco si alterneranno istituzioni, storici, giornalisti e testimoni», spiega Villino, che accoglierà gli storici Adriana Chirco, Valerio Bonanno, Lino Buscemi, Rosario Perricone, ma aspetta anche il sindaco, il vicesindaco Giampiero Cannella e padre Filippo Sarullo, parroco della Cattedrale. «Speriamo - prosegue Villino - che Roberto Lagalla possa essere con noi sia prima dell’arrivo del carro ai Quattro Canti, sia dopo, per commentare la famosa invocazione di Palermo alla santa».

La staffetta del racconto è affidata a tre Rosalie, ovvero le colleghe Cinzia Gizzi, che illustrerà quel che avverrà in piazza Parlamento, quando Palazzo Reale diventerà lo schermo di un enorme videomapping per l’arrivo della peste; poi Aurora Fiorenza in Cattedrale, sempre un videomapping ma stavolta per il racconto tra Morte (Vincenzo Pirrotta) e Vita (Isabella Ragonese); e Alessandra Costanza, che si troverà lungo il percorso fino ai Quattro Canti, dove convergeranno le tre troupe per il grido liberatorio: il sindaco salirà sul Carro trionfale e Viva Santa Rosalia. Un po’ ovunque, Sasà Salvaggio «sentirà» la città, si intrufolerà tra coppie, amici, famiglie, turisti, portando la sua verve palermitana ovunque e comunque. La lunga maratona andrà anche sulla messinese Rtp e sarà seguita dai social e dal sito www.gds.it.