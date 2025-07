Palermo, ecco le prime immagini del Festino: il video mapping spettacolare su Palazzo Reale

Ecco le prime immagini del Festino di Santa Rosalia con le prove del video mapping a Palazzo Reale. Irridente, sarcastica, la Morte arriva su Palermo, la combatte, la piega: il riferimento spassionato è ovviamente al «Trionfo della Morte» dell’Abatellis, ma quassù, proiettata su Palazzo dei Normanni, l'arrivo della Peste sembra immensa, tremenda. Raccoglie tutti i morsi, gli abbagli, le staffilate del mondo e le fa sue. Palermo non ha molto da fare: le grida isolate possono poco se la città non cambia verso e riprende una strada corretta.

Le prove generali sono servite a definire gli ultimi dettagli ma è ormai tutto pronto per il Festino. Il Carro Trionfale è stato spostato sotto Porta Nuova - dove domani sera (14 luglio) aspetterà il carro-teatro che scenderà dal Piano di Palazzo Reale, poi gli acrobati e i performer di Circo Opificio si sono messi in posizione per provare lo spettacolo mentre il video mapping, che animerà lo spettacolo della Santuzza, ha preso vita sulle pareti di Palazzo Reale. A firmare la proiezione il team di ODD Agency, al fianco di Terzo Millennio per la produzione di questo Festino 400+1.