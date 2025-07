Festival Internazionale Palermo Classica, tra musica e storia

Nel 2025, il Festival Internazionale Palermo Classica celebra la sua 15ª edizione, puntando a consolidare il suo ruolo nella promozione della grande musica classica e nella valorizzazione del patrimonio artistico della città. Le sedi prestigiose del Complesso Monumentale dello Steri e per la prima volta, il magnifico Orto Botanico di Palermo, accoglieranno un pubblico eterogeneo in un programma pensato per emozionare e coinvolgere che contempla oltre 40 concerti e coinvolge più di 60 artisti provenienti da tutto il mondo.

Il 25 luglio infatti, il concerto inaugurale vedrà protagonista proprio il Concerto in Fa di Gershwin, eseguito dal talentuoso Clayton Stephenson accompagnato dalla Palermo Classica Symphony Orchestra, diretta da Roberto Beltran-Zavala. Lo stesso Stephenson tornerà in recital il 29 luglio, con un programma che include una rivisitazione solistica della Rhapsody in Blue.

Il 27 luglio, il Duo Jatekok aprirà la scena all’Orto Botanico con un recital a quattro mani su musiche di Ravel, Saint-Saëns e Moussorgski. Seguiranno recital e concerti cameristici che vedranno coinvolti interpreti di rilievo come Azumi Nishizawa, Sergey Belyavsky, Julie Yuqing Ye, Alexander Yakovlev, Arisa Sakai, Yeon Min Park, in una vera e propria costellazione pianistica che attraversa l’intero calendario.

Particolare rilievo merita il concerto del 1° agosto, con un programma che unisce la raffinatezza francese e l’espressività russa, da An American in Paris di Gershwin alla celebre Rapsodia su un tema di Paganini di Rachmaninov, passando per il Concerto per la mano sinistra di Ravel, con la straordinaria interprete Serene, pianista statunitense di origine asiatica, che si sta imponendo nei maggiori teatri per la sua presenza scenica magnetica e un approccio interpretativo carico di intensità poetica.

Il 13 agosto, la pianista Rexa Han sarà protagonista di un programma travolgente che include la Rapsodia in Blue di Gershwin e il Concerto per pianoforte, tromba e archi di Shostakovich, con la partecipazione della trombettista Selina Ott.

Ancora Rachmaninov sarà protagonista il 6 settembre con il maestoso Concerto n. 3 in Re minore, affidato al talento prodigioso di Wei Luo, giovane pianista acclamata per la sua tecnica brillante e sensibilità profonda, accompagnata dalla Palermo Classica String Orchestra diretta da Francisco Maestre.

Da non perdere anche il concerto del 30 agosto, che accosterà due capisaldi della letteratura sinfonica; il Concerto per violino e orchestra n. 1 di Tchaikovsky, con la straordinaria violinista giapponese Moné Hattori, e la Sinfonia n. 9 Dal Nuovo Mondo di Antonín Dvořák, in un programma che promette energia, bellezza e virtuosismo.

Tra i duetti di grande fascino si segnalano quelli formati da Maria Solozobova (violino) e Alexander Yakovlev (pianoforte), protagonisti di un raffinato recital che attraverserà epoche e stili, dal barocco al romanticismo, e quello del 26 agosto, che anticiperà l’esibizione solistica di Moné Hattori accanto allo straordinario pianista Daniel Kharitonov, in un dialogo musicale di grande forza espressiva.

Ampio spazio sarà dedicato anche ai giovani musicisti e ai compositori contemporanei. In programma figurano infatti opere di Gianluca Di Giandomenico e Simone Piraino, così come una serie speciale, la Prometheus Concert Series, interamente dedicata ai nuovi talenti che si affacciano sulla scena concertistica.

Due appuntamenti rappresentano il culmine della stagione: le due recite de Le Nozze di Figaro di Mozart (13 e 14 settembre) saranno realizzate in forma semi-scenica, ma con un’ambientazione e costumi interamente volti a rendere omaggio all’essenza autentica della sicilianità, da sempre divisa tra nobiltà e servitù, proprio come quella raccontata da Mozart e Da Ponte. La produzione sarà impreziosita dalla partecipazione del Coro UniSonus e dalla direzione del Maestro Felix Krieger.

Il doppio appuntamento con Movie Magic in Concert (19 e 20 settembre), un’imponente produzione che vedrà coinvolti oltre 120 artisti tra orchestra e cori, in un omaggio alle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema, da Morricone a John Williams, da Zimmer a Jarre. Il concerto sarà diretto da Sol Chin, già ospite del Festival nell’edizione 2024. Con questi due grandi eventi, il Festival chiude la sua quindicesima edizione nel segno della bellezza e di una programmazione pensata per pubblici diversi ma uniti dalla passione per la grande musica.

All’interno del Festival si inserisce anche la programmazione jazz, curata dalla Fondazione The Brass Group con cui da diversi anni intercorre una collaborazione proficua, ormai parte integrante della manifestazione. La sezione propone 12 appuntamenti al Cortile dello Steri, ideati dal direttore artistico Luca Luzzu, con un programma di grande spessore.