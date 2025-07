Palermo, il Teatro del Fuoco con «Be Like the Wind» allo Stand Florio

Dopo aver emozionato platee in Giappone, Dubai e in tutto il Mediterraneo, il Teatro del Fuoco torna a Palermo con il suo show internazionale, portando nella città uno degli eventi più suggestivi dell’estate.

L’appuntamento è per giovedì 21 agosto 2025, alle ore 21:30, allo Stand Florio di via Messina Marine, con lo spettacolo “Be Like the Wind – Essere come il vento”, un viaggio visionario tra fuoco, danza, mimo, acrobazie e luce. L’evento rende omaggio alla creatività e al coraggio imprenditoriale della famiglia Florio, protagonisti del risveglio culturale della Sicilia.

Sul palco artisti straordinari provenienti dalla Polonia, noti in tutta Europa per la loro potenza espressiva nel mimo contemporaneo, teatro fisico e acrobatica. Il risultato sarà una performance mozzafiato, capace di fondere sogno e realtà in un racconto visivo suggestivo, fatto di fiamme danzanti, corpi in movimento e costumi spettacolari.

«Il Teatro del Fuoco nasce dal desiderio di raccontare Palermo e la Sicilia al mondo – afferma Amelia Bucalo Triglia, ideatrice e direttrice artistica – attraverso il linguaggio del gesto, del corpo e del fuoco. Con questo spettacolo vogliamo accendere lo sguardo sulla bellezza che questa terra possiede, e sull’energia creativa che la anima».