Arriva in Sicilia «La Famiglia Imbarazzi»: ironia, magia e riflessioni tra passato e presente

«La famiglia Imbarazzi» è in arrivo a Palermo. Il 17 luglio al Teatro di Verdura e poi in giro per la Sicilia. Un viaggio comico tra generazioni, memorie familiari e piccole grandi verità quotidiane: il nuovo spettacolo è firmato da Giuseppe Ninno, in arte Mandrake, comico e content creator salentino.

Dopo il successo virale dei suoi sketch sui social e le prime incursioni cinematografiche e televisive, Mandrake porta in scena una narrazione teatrale che fonde comicità, ricordi d'infanzia e attualità. Mandrake, brindisino classe 1984, ha iniziato la sua carriera nel 2010 scegliendo un nome d’arte evocativo, ma è nel 2017 che è arrivata la svolta grazie ad una serie di video sui social, soprattutto le parodie sulla sindaca della sua città. Poi i personaggi che hanno consolidato il successo: il brindisino medio, la madre ansiosa, il nonno saggio e ironico, il bambino spaesato. Veri e propri ritratti di famiglia capaci di toccare corde comuni a chiunque abbia vissuto l’infanzia in un contesto popolare e genuino.