Editoria, Lucia Vincenti è la direttrice editoriale della nuova collana ermetica Nistar di Tipheret

La giornalista palermitana Lucia Vincenti è stata nominata direttrice editoriale della nuova collana ermetica Nistar, edita da Tipheret.

«Il nome della collana - “Nistar”, termine ebraico che significa “occulto” o “nascosto” - rivela già la sua vocazione: portare alla luce i significati reconditi e simbolici dell’arte, offrendo un itinerario affascinante tra le sue dimensioni esoteriche e spirituali», si legge in una nota diffusa dalla casa editrice.

Lucia Vincenti, storica e saggista specializzata in storia della Sicilia, della massoneria e delle confraternite, con particolare attenzione agli aspetti simbolici ed esoterici, è autrice di numerosi volumi che intrecciano con rigore e chiarezza la storia ufficiale e la cultura iniziatica. Collaboratrice del Giornale di Sicilia, Vincenti guiderà una collana che affronta temi in passato riservati a un pubblico maschile, con l’obiettivo di renderli accessibili e stimolanti per tutti gli appassionati.

«Sotto la sua direzione - prosegue la nota -, Nistar ambisce a diventare un punto di riferimento per chi si interessa di arte, simbolismo e spiritualità. Con la collana Nistar, Tipheret arricchisce ulteriormente il proprio catalogo, confermando la missione di indagare e divulgare le conoscenze legate al Sacro e all’Esoterico».