Jazz & Pop Coast Festival a Balestrate, kermesse sulla scalinata della pineta

Nasce a Balestrate una nuova rassegna musicale che promette di lasciare il segno: si tratta del Jazz & Pop Coast Festival, organizzato dall’Associazione Culturale Filippo Evola in collaborazione con il Comune di Balestrate. Un evento pensato per fondere due linguaggi musicali universali – il jazz e il pop – in un unico percorso artistico immerso nella natura, capace di parlare a tutte le generazioni. Elemento distintivo dell’iniziativa è la scelta della location: le esibizioni si terranno in un’area naturale, un suggestivo spazio tra bosco e mare che, per la prima volta, si trasformerà in teatro a cielo aperto. Un ambiente autentico, intimo e ricco di fascino: la scalinata della Pineta.