Ariosi d’Ombra e di Luce. Suggestioni tra voce e strumenti antichi: musica barocca all’Olivella

Un percorso musicale intenso, sospeso tra chiaroscuri emotivi, in cui la voce del contralto Aurora Bruno, accompagnata da Silvio Natoli (viola da gamba, liuto, tiorba) e Giosuè D’Asta (organo positivo), guiderà il pubblico in una dimensione poetica e spirituale, evocando le emozioni più profonde del barocco.

Il programma intreccia con raffinata eleganza alcuni dei più intensi capolavori del repertorio vocale barocco, da Monteverdi a Purcell, da Cavalli a Porpora e Handel, in un tessuto espressivo che alterna languore e fervore, tormento e abbandono. A incorniciare le arie, vere e proprie gemme d’emozione e teatralità, si inseriscono preziosi momenti strumentali affidati alla tiorba e all’organo positivo, con pagine di Kapsberger, Sweelinck e Piccinini che dischiudono paesaggi d’introspezione, variazione e danza.

«Un concerto che vuole toccare corde intime e universali – spiega il maestro Giosuè D’Asta, direttore artistico del Festival –. Perché la musica barocca, con la sua tensione drammatica e la sua bellezza irregolare, ci parla ancora oggi con straordinaria forza. E non come reliquia, ma come presenza viva, come esperienza condivisa».

Aurora Bruno, originaria di Palermo, è tra le protagoniste più amate del festival. Dopo esperienze internazionali e importanti collaborazioni in ambito lirico, torna nella sua città per una serata di grande intensità artistica. Accanto a lei, due interpreti della scena musicale siciliana: Silvio Natoli, e lo stesso D’Asta, compositore, organista e direttore di coro, nonché anima del Festival e presidente dell’associazione musicale Arturo Toscanini.

Gli artisti

Aurora Bruno

Nata a Palermo nel 1997, inizia giovanissima gli studi di tecnica vocale, perfezionandosi nel canto lirico a partire dal 2011. Si esibisce in numerosi teatri e festival, maturando esperienze anche all’estero, tra cui una tournée in Libano nel 2016. Nel 2017 interpreta il ruolo da protagonista nello spettacolo In the Wood, prodotto dalla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana al Teatro Politeama Garibaldi. Dal 2024 è artista del coro presso il Teatro Carlo Felice di Genova. È tra le voci protagoniste del Festival di Musica Barocca di Palermo fin dalla seconda edizione, confermandosi anche per l’edizione 2025. Collabora stabilmente con il Coro “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Palermo.

Silvio Natoli

Ha collaborato con i più importanti gruppi e solisti siciliani specializzati nel repertorio della musica antica, tra cui lo Studio di Musica Antica Antonio il Verso, l’Orchestra Barocca Les Elements, l’Ensemble Le Brun, l’Orchestra Barocca Cordes et Vent e l’Arianna Art Ensemble, con cui ha svolto un’intensa attività concertistica sia in Italia che all’estero.

Giosuè D'Asta

Compositore, organista presso la Cattedrale di Palermo, l'Istituto dei Ciechi e la Chiesa Senatoriale di Sant’Antonio Abate e direttore di coro palermitano, con oltre vent’anni di esperienza nella musica liturgica e sacra. Ha lavorato come arrangiatore e compositore per produzioni internazionali in ambito cinematografico e teatrale, tra Stati Uniti, Germania, Irlanda e Corea. Dirige il Coro "G.P. da Palestrina" dal 2021, con cui ha curato prime esecuzioni assolute a Palermo, tra cui la Messa del Primo Tuono di A. Lotti e Le Sette Parole di Nostro Signore Gesù Cristo di C. Gounod. È direttore artistico dell’Accademia Musicale Ars Antiqua e, dal 2022, presidente dell’Associazione Musicale Arturo Toscanini. Co-fondatore e direttore del Festival di Musica Barocca di Palermo, giunto alla IV edizione, è attivo nella valorizzazione del repertorio sacro, liturgico e barocco in Sicilia.