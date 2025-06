Fondazione Riv debutta a Palermo con la mostra «Spazio umano»

Artisti caratterizzati da differenti espressività e tecniche artistiche che convergono nel recupero culturale, civico e spirituale di un impegno che si esprime contro il post-umano, per opporsi all’omologazione culturale, nell’auspicio di ricreare un un nuovo tempo umanizzato, senza il quale la società è destinata a frantumarsi tra conflitti e indifferenza. La mostra, da un’idea di Gianluca Collica e Patrizia Monterosso, si avvale del board curatoriale diffuso che seguirà la progettazione e produzione artistico-culturale di Fondazione Riv composto da: Cesare Biasini Selvaggi, Gianluca Collica, Emmanuel Lambion, Patrizia Monterosso, Alberto Salvadori.

Si intitola Spazio Umano la mostra che segna il debutto a Palermo della Fondazione Riv, neo istituzione siciliana per il contemporaneo. L’esposizione, allestita nella Chiesa di San Mamiliano (complesso di Santa Cita) in dialogo con i tesori di arte e di fede riscoperti e restituiti alla città dopo anni, presenta le opere di dodici artisti di varie culture, generazioni, origini geografiche: Adalberto Abbate, Francesco Balsamo, Tony Cragg, Francesco De Grandi, Aziz Hazara, Francesco Lauretta, Urs Lüthi, Rabih Mroué, Dala Nasser, Mimmo Paladino, Hans Schabus, Alberto Scodro.

La Fondazione Riv contribuirà a realizzare una rete sinergica di fondazioni e realtà culturali e sociali impegnate, in particolare in Sicilia, nel settore dell’arte contemporanea, dell’arte sacra e dell’arte sociale, e che muovono dalla consapevolezza che le attività di proposta culturale sono generative anche di coesione sociale e crescita individuale. La prima concretizzazione di questo progetto di coalizione culturale riguarda la collaborazione per la mostra Spazio Umano con la Fondazione Brodbeck (Catania), la Fondazione Oelle Mediterraneo Antico (Catania), Pulcherrima Res (Palermo).

Durante il periodo di svolgimento dell’esposizione avrà luogo un programma di approfondimenti con gli artisti coinvolti in Spazio Umano insieme ad altri, tra i quali Silvia Giambrone, Maria Domenica Rapicavoli, Caroline Ricca Lee e Grace Schwindt. La mostra sarà visitabile dal 27 giugno al 10 gennaio 2026 da lunedì a domenica (inclusi festivi) dalle ore 10.00 alle 18.00. Chiusura: tutti i martedì e il 25 dicembre.