Gigi & Friends - Sicily for life, in prima serata su Canale 5

Domani, martedì 24 giugno, in prima serata su Canale 5, arriva Gigi & Friends - Sicily For Life, una serata speciale di musica e solidarietà con Gigi D’Alessio e tanti ospiti. Una festa di musica e condivisione, con duetti inediti.

Sul palco dello stadio Renzo Barbera di Palermo, il cantautore partenopeo propone i suoi successi. Accanto a lui, Elodie, Fiorella Mannoia, Geolier, Noemi, Sal Da Vinci, The Kolors, Clementino, Lda, Rosario Miraggio, Elena D’Amario e Alessandro Siani. Ma Gigi & Friends - Sicily for Life è anche un progetto dal grande cuore: l’evento promuove una raccolta fondi a favore della realizzazione di un poliambulatorio per la cura delle malattie rare in ambito pediatrico a Palermo in collaborazione con il Policlinico P. Giaccone, iniziativa a cura della Fondazione Tommaso Dragotto.

«Gigi & Friends - Sicily for life è una serata di musica, una grande festa-concerto: sono stati due live incredibili sotto il cielo di Palermo, con un’energia che non dimenticherò - ha detto Gigi D’Alessio -. E il mio grazie va a tutti coloro che hanno partecipato, cantato e donato, in questo grande abbraccio d’amore e solidarietà. Questo concerto l’abbiamo voluto fortemente insieme alla Fondazione Tommaso Dragotto, noi cantanti abbiamo ricevuto tanto e credo sia giusto restituire qualcosa alla vita e alle persone, soprattutto ai bambini che sono il nostro futuro: in questo caso noi diamo canzoni, diamo spettacolo, ma la cosa bella è che questa iniziativa servirà per realizzare un poliambulatorio pediatrico per le malattie rare, un centro d’eccellenza per i bambini del Sud. Mi auguro che questa struttura rimarrà sempre vuota perché nessun bambino ne avrà bisogno, ma qualora servisse, non sarà più necessario prendere macchine, navi, aerei, trasferirsi, sostenere spese importanti per andare in un’altra città per curarsi. Al mio appello tanti colleghi hanno risposto con entusiasmo e li ringrazio ad uno ad uno per il loro contributo. Anche chi ci guarderà in tv, il 24 giugno su Canale5, potrà ascoltare una scaletta gigantesca con oltre 60 brani che racconta 30 anni della mia carriera, e tantissimi duetti inediti. Sarà poi possibile continuare a donare per la realizzazione del poliambulatorio attraverso il sito della Fondazione Dragotto».