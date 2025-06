Collasso con disidratazione per Victor Willis, interrotto il concerto dei Village People al Teatro di Verdura di Palermo

Interrotto ieri, domenica 22 giugno, il concerto dei Village People al Teatro di Verdura di Palermo. Dopo circa 45 minuti di esibizione, Victor Willis, l'unico membro ancora presente dalla formazione originale, ha accusato un malore improvviso mentre cantava. Il cantante, visibilmente in difficoltà, è crollato a terra.

Il concerto è stato sospeso immediatamente per consentire l'intervento dei soccorsi: Willis è stato portato d'urgenza in ambulanza all'ospedale Villa Sofia. Secondo le informazioni fornite dall'ufficio stampa l'artista è stato colto presumibilmente da un collasso con disidratazione.

«Il leader è stato soccorso immediatamente dai sanitari dell'organizzazione e portato in ambulanza presso il pronto soccorso più vicino come richiesto dai medici che hanno prestato il primo soccorso. La moglie anch'ella presente, visibilmente preoccupata, ha dichiarato che non era mai accaduto nulla del genere durante la lunga carriera dell'artista. Inoltre, il cantante durante i due giorni di prove con l'Orchestra era apparso in ottima forma manifestando grande entusiasmo ed apprezzato per questo inedito progetto con l'Orchestra Jazz Siciliana», scrive in una nota l'ufficio stampa del Sicilia Jazz Festival per la Fondazione Orchestra Jazz Siciliana The Brass Group.