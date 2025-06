Da Chiara Accardi a Martina Cirri: partono le selezioni del Green music contest, pronte due giornate di selezione

Il contest per giovani musicisti under 25, lanciato l’associazione palermitana Rock10elode entra nel vivo con una due giorni che si terrà dalle 17 alle 20 sia giovedì 19 e che venerdì 20 giugno al Mercato San Lorenzo e al Parco Uditore. E non è tutto, perché ospiti delle due giornate saranno le due cantanti Chiara Accardi e Martina Cirri.

Alla fine delle prime due giornate - la terza si terrà a Cinisi il 19 luglio - la giuria di esperti selezionerà, otto progetti artistici che prenderanno parte alla finale in programma al Teatro Golden di Palermo venerdì 7 novembre 2025.

E così, il 19 giugno sul palco del Rock10elode - Green music contest saliranno i primi 9 progetti artistici di Yuri Mercurio, Francesco La Mattina, Silvia Tumminello, Solosem, Tommaso Malatesta, Alice Curto, Shio, Rojo e Costanza. Mentre il giorno dopo - venerdì 20 giugno - toccherà a Hormy, Andrea Favarò, Giony, Soda, Serena Bisconti, Exy, Chiara, Maiogabri e Iodami.