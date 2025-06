«Filler», il nuovo singolo de I Giocattoli: ironia e pop pensante per raccontare il vuoto dell’epoca

Esce il 20 giugno Filler, il nuovo singolo de I Giocattoli, pubblicato da Giungla Dischi e distribuito da Artist First. A cinque anni dall’ultima uscita discografica, la band siciliana torna con un brano che è molto più di una canzone: è uno specchio tagliente e poetico del nostro tempo. «Con il filler sulle labbra così galleggiamo / in questo oceano che sembra un acquario» è il verso chiave che riassume lo spirito del pezzo: una riflessione sul bisogno di apparire, sulla perdita di senso, su una generazione che si aggrappa a estetiche perfette e relazioni effimere nel tentativo di non affondare. Filler è una ballata pop dal tono dolce-amaro, che mescola sarcasmo e vulnerabilità con una scrittura affilata ma mai cinica.

La produzione curata da Nicola “Hyppo” Roda e Claudio Marciano, e il featuring con i Kaufman, aggiungono profondità a un brano che non si accontenta del «bel suono»: è una canzone che pensa, sente e lascia il segno. Dopo brani come Bill Murray, Non è Caracas (feat. Cimini) e Astronauta, I Giocattoli dimostrano una nuova maturità, mantenendo la loro cifra distintiva: parlare con semplicità di ciò che semplice non è.