Palermo celebra la Giornata mondiale del rifugiato con la prima assoluta di Samsa, il nuovo cortometraggio di Gianpiero Pumo

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, venerdì 20 giugno alle ore 19:00, il SAI Comune di Palermo presenta in anteprima assoluta Samsa, il nuovo cortometraggio del regista Gianpiero Pumo, già autore del pluripremiato Ciurè. La proiezione si terrà presso il Cinema De Seta, ai Cantieri Culturali alla Zisa.

Prodotto da Eikona Film e Cinestar Production, in collaborazione con il SAI, I.N.F.A.O.P., e con il patrocinio della Palermo Film Commission e di Amnesty International Italia, Samsa racconta la storia di Nasìr, un giovane africano giunto da poco in Italia, che intravede la possibilità di realizzare il suo sogno: frequentare una prestigiosa scuola di cucina.

Durante la serata verrà inoltre proiettato un documentario che racconta la lavorazione del film, sottolineando come il cinema possa diventare un potente strumento di narrazione e integrazione. L’evento sarà moderato dal giornalista Roberto Tedesco.

«La cucina e il cibo accorciano di per sé la distanza che crea il pregiudizio e ci pongono tutti sullo stesso piano, alla stessa tavola. Con Samsa voglio raccontare il diritto a sognare e a pretendere una vita migliore. Un sogno così grande per il quale sei disposto a rinunciare a tutto», dichiara il regista Gianpiero Pumo.