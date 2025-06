Festival di Musica Barocca di Palermo, appuntamento con l'arte organistica

Protagonisti del recital saranno Diego Cannizzaro, organista presso il duomo di Cefalù e titolare della cattedra di organo presso il Conservatorio V. Bellini di Caltanissetta e Giosuè D’Asta, organista presso la Cattedrale di Palermo, compositore e direttore del coro Giovanni Pierluigi da Palestrina. Insieme alla classe di organo, offriranno un’esperienza immersiva tra arte, storia e spiritualità.

Gli artisti

Diego Cannizzaro organista presso il Duomo di Cefalù e docente di Organo presso il Conservatorio "Vincenzo Bellini" di Caltanissetta, pianista e clavicembalista attivo a livello internazionale, si è esibito in prestigiose rassegne musicali in Italia, Europa e Stati Uniti. Svolge intensa attività di ricerca musicologica, con pubblicazioni su riviste italiane ed estere, ed è Ispettore Onorario per gli organi storici presso l’Assessorato ai Beni Culturali della Regione Siciliana. Ha inciso oltre venti dischi per etichette come La Bottega Discantica, Tactus, Bongiovanni, Elegia e Da Vinci, con prime esecuzioni assolute dedicate a repertori rari. Invitato per masterclass e progetti di ricerca in ambito europeo, ha collaborato anche con istituzioni come il Conservatorio Rimski-Korsakov di San Pietroburgo. È presidente del Centro Studi Organari Auditorium Pacis e direttore della rassegna "In Tempore Organi", che promuove il patrimonio organario in tutta la Sicilia.

Giosuè D’Asta organista presso la Cattedrale di Palermo, l'Istituto dei Ciechi e la Chiesa Senatoriale di Sant’Antonio Abate, compositore e direttore di coro palermitano, con oltre vent’anni di esperienza nella musica liturgica e sacra. Ha lavorato come arrangiatore e compositore per produzioni internazionali in ambito cinematografico e teatrale, tra Stati Uniti, Germania, Irlanda e Corea. Dirige il Coro "G.P. da Palestrina" dal 2021, con cui ha curato prime esecuzioni assolute a Palermo, tra cui la Messa del Primo Tuono di A. Lotti e Le Sette Parole di Nostro Signore Gesù Cristo di C. Gounod. Ideatore di momenti di confronto e approfondimento culturale, ha promosso nel 2023 una tre giorni di studio con Monsignor Giuseppe Liberto, direttore emerito della Cappella Musicale Pontificia “Sistina”. È Direttore Artistico dell’Accademia Musicale Ars Antiqua e, dal 2022, Presidente dell’Associazione Musicale Arturo Toscanini. Co-fondatore e direttore del Festival di Musica Barocca di Palermo, giunto alla IV edizione, è attivo nella valorizzazione del repertorio sacro, liturgico e barocco in Sicilia.

«Il barocco non è da imbalsamare: è da riscoprire nella sua energia, nel suo spirito, nella sua vitalità – dice Giosuè D’Asta –. Ogni concerto è un invito a partecipare, a lasciarsi toccare da una musica che parla ancora oggi, con forza e bellezza».

Il festival prosegue con altri concerti da non perdere – Gran finale con Laura Marzadori

Sabato 21 giugno – Intime Risonanze: il Trio Serpotta (violoncello, mandolino e chitarra) nell’Oratorio di San Filippo Neri, per un raffinato intreccio di corde e colori.

Sabato 28 giugno – Ariosi d’Ombra e di Luce: la voce del contralto Aurora Bruno guida un percorso tra amore, fede e speranza, nella Chiesa di Sant’Ignazio.

Gran finale domenica 6 luglio al Teatro Al Massimo con Laura Marzadori, primo violino del Teatro alla Scala, e l’Orchestra Toscanini diretta dal maestro Giovan Battista D’Asta, in un programma che celebra Bach e Vivaldi.

INFO BIGLIETTI E ABBONAMENTI

Biglietti singoli: 10 euro per i primi concerti, 15 euro per il concerto finale del 6 luglio.

Acquisto biglietti: online su Oooh Events o sul posto la sera stessa del concerto (fino a esaurimento posti):

Link biglietti: https://oooh.events/evento/festival-di-musica-barocca-2025-14giugno-biglietti/

Concerto finale 6 luglio: biglietti disponibili su Tickettando o alla biglietteria del Teatro Al Massimo (Piazza Giuseppe Verdi 9, aperta dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30 e nel giorno dell’evento fino all’inizio dello spettacolo).

Link biglietti: https://tickettando.organizzatori.18tickets.it/film/43586