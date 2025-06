Sopravvivere da single, il manuale di Claudio Casisa

Tra applausi in post-produzione e voci modificate, un podcast ricco di ironia che invita a riflettere sulle difficoltà nell'instaurare relazioni profonde e durature al giorno d'oggi, con un focus sui pro ei contro della vita in solitaria.

Prodotto da Arts Promotions di Mario Russo, il podcast vede protagonista il comico palermitano nella sua nuova veste di “spaiato”. Tra lavatrici che sembrano astronavi, fornelli mai accesi e bollette misteriose, Claudio affronta ogni episodio come una missione di sopravvivenza domestica. Ma non sarà solo: in ogni puntata arriva un ospite esperto che prova a insegnargli - e a insegnare a chi ascolta - come non soccombere alla vita da single. Ad affiancarlo l'autore-suggeritore, Salvo Rinaudo. La produzione esecutiva è di Assault .

«Noi single siamo la nuova minoranza - spiega Casisa - gli emarginati della società. Tutto è pensato per due. Se vai al supermercato le sono confezioni per due. Pagare le bollette, l'affitto, da soli tutto è più caro». Gli animi solitari sono meno raccontati e rappresentati, ma sempre più diffusi. «Sentimentalmente è un periodo confuso un po' per tutti - continua il comico - c'è chi vuole rimanere da solo ma sogna la storia d'amore, chi vuole una relazione ma becca solo casi umani. Questo podcast vuole essere un po' una fotografia del mondo sentimentale moderno».

Ospite della prima puntata lo chef Luciano Di Marco , concorrente della nona stagione di MasterChef Italia . Dalla pasta aglio e olio alle pappardelle al sugo di noci, lo chef insegnerà a Claudio le ricette da preparare in casa da solo. Tra gli ospiti che si alterneranno ai microfoni di «Vado a sopravvivere da solo» non solo volti noti del panorama artistico siciliano ma anche persone comuni e professionisti. Ognuno con le proprie competenze aiuterà Claudio a trovare un nuovo equilibrio. «Stare da soli alla fine non è così male - afferma Casisa - sto imparando a piegare subito i vestiti quando me li tolgo, a fare il letto. Sono sempre stato il casalingo nella coppia, ci tengo a tenere casa ordinata. E da soli si diventa ancora più responsabili».

Chi è Claudio Casisa

Claudio Casisa , comico e attore palermitano, classe '91. Nel 2014 forma, insieme ad Annandrea Vitrano, il duo comico I Soldi Spicci. Il duo partecipa a diversi programmi televisivi tra cui Colorado Café e Pechino Express. Nell'autunno 2018 arriva il loro debutto al cinema con “La fuitina sbagliata”, con la distribuzione di Rai Cinema e 01. Nel settembre 2022 il duo debutta in regia con il secondo film “Un mondo Sotto Social”, prodotto da Tramp Ltd e distribuito da Medusa. Nell'agosto del 2023 Casisa è tra i protagonisti del film “30 anni di meno” insieme a Nino Frassica, Massimo Ghini, Antonio Catania, Claudio Gregori (grag di Lillo e Grag) e Claudio Colica. A ottobre 2024 presenta il primo progetto teatrale da solista, “Spaiato”, con la regia di Annandrea Vitrano.