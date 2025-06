Viaggio di luce e sospensione con «Sotto le Dita, Barocco all’Arpa»: stasera concerto di musica barocca all’Olivella

Stasera, protagonista del concerto, sarà Laura Vitale, arpista palermitana classe 2000, già affermata interprete. Con la sua sensibilità interpretativa e un tocco tanto raffinato quanto incisivo, Vitale guiderà il pubblico in un itinerario sonoro che celebra l’eleganza e la potenza evocativa dell’arpa.

Il programma alterna pagine luminose e momenti meditativi, con capolavori di Georg Friedrich Händel, Domenico Scarlatti, Carl Philipp Emanuel Bach e Marcel Grandjany – quest’ultimo presente con una celebre trascrizione di brani handeliani. Il risultato è un concerto delicato e al tempo stesso magnetico, in cui l’arpa si rivela voce protagonista e ponte tra la dimensione interiore e la bellezza celestiale.

Laura Vitale: una giovane voce del nostro territorio

Laura Vitale inizia lo studio dell’arpa a soli 9 anni, diplomandosi nel 2019 con il massimo dei voti. La sua formazione prosegue alla Civica Scuola di Musica “Claudio Abbado” di Milano, dove consegue la laurea nel 2023, nuovamente con il massimo dei voti.

Già a partire dagli anni della formazione, Vitale si distingue in contesti di rilievo internazionale: si esibisce al Teatro alla Scala di Milano, al Théâtre des Champs-Élysées di Parigi, alla Festspielhaus di Baden-Baden, alla Hong Kong City Hall, al QNCC di Doha e in prestigiose sale italiane come il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro Massimo e il Politeama Garibaldi di Palermo.

Accanto alla carriera orchestrale, Laura Vitale coltiva da sempre un’intensa attività solistica. Il suo debutto come solista avviene proprio con l’Accademia Musicale Ars Antiqua, in collaborazione con l’Orchestra da Camera dell’Associazione Musicale “Arturo Toscanini”, presso il Complesso Monumentale di Santa Maria dello Spasimo e successivamente al Castello di Carini. Ora torna a Palermo, nell’intima cornice dell’Oratorio di San Filippo Neri all’Olivella, per un concerto interamente dedicato alla sua figura artistica.

Il concerto e l’atmosfera

L’oratorio di San Filippo Neri all’Olivella, con la sua atmosfera raccolta e la luce morbida delle sue architetture, offrirà un palcoscenico perfetto per la voce eterea dell’arpa. Le trame sonore create da Laura Vitale sapranno tessere un dialogo intenso con il pubblico, invitando ogni spettatore a immergersi in un mondo di sfumature barocche e suggestioni rarefatte.

Il festival prosegue con altri concerti da non perdere – Gran finale con Laura Marzadori

Sabato 14 giugno – L’Arte Organistica in Sicilia: un viaggio tra le antiche tastiere siciliane con Diego Cannizzaro e Giosuè D’Asta, nella Chiesa di Sant’Ignazio all’Olivella.

Sabato 21 giugno – Intime Risonanze: il Trio Serpotta (violoncello, mandolino e chitarra) nell’Oratorio di San Filippo Neri, per un raffinato intreccio di corde e colori.

Sabato 28 giugno – Ariosi d’Ombra e di Luce: la voce del contralto Aurora Bruno guida un percorso tra amore, fede e speranza, nella Chiesa di Sant’Ignazio.

Gran finale domenica 6 luglio al Teatro Al Massimo con Laura Marzadori, primo violino del Teatro alla Scala, e l’Orchestra Toscanini diretta dal maestro Giovan Battista D’Asta, in un programma che celebra Bach e Vivaldi.