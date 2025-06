Teatro, è morto a Palermo l'attore Vito Zappalà

È morto l’attore Vito Zappalà. Aveva 88 anni. Lo hanno reso noto le sorelle Teresa e Grazia, i fratelli Nino e Donato e i figli Paride e Francesca. Capostipite del Teatro Vito Zappalà di Mondello, e appartenente a una dinastia di attori da molte generazioni, figlio del commendatore Franco Zappalà, l’anno scorso aveva festeggiato i suoi 60 anni di teatro nella sua amata Palermo insieme ai suoi fratelli e sorelle. Eclettico nelle scene e nella vita, ha interpretato i più svariati ruoli dal macchiettista, al caratterista, al capocomico e all’attore drammatico, legato alle radici di un teatro semplice lascia un grande vuoto per chi per decenni lo ha conosciuto e apprezzato. L’ultimo saluto verrà tributato al Nuovo Teatro Zappalà di via Autonomia Siciliana, dove verrà allestita la camera ardente, domani dalle 11 alle 20.