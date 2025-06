Palermo nel circuito mondiale dei Listening Party: oggi l’anteprima di “More” dei Pulp

Un evento inedito per la scena musicale palermitana si svolge oggi, giovedì 5 giugno: il primo Listening Party ufficiale approda nel capoluogo siciliano al Pablo Listening Bar. Fino a oggi questi eventi si erano svolti solo nelle grandi città come Milano, Roma, Bologna e Napoli. La band britannica dei Pulp ha inserito il Pablo Listening Bar nella lista internazionale dei luoghi selezionati per l’anteprima del loro nuovo disco “More”, in uscita per l’etichetta Rough Trade.

Cos’è un Listening Party?

È un evento creato in collaborazione con le etichette discografiche per far ascoltare in anteprima assoluta un album a una community di appassionati. In queste occasioni, vengono messi in vendita vinili in edizione limitata e gadget esclusivi disponibili solo per i partecipanti. Ed è proprio questo che accadrà oggi a Palermo. Il protagonista della serata sarà “More”, attesissimo album che segna il ritorno dei Pulp dopo 24 anni. Per l’occasione, saranno disponibili quattro versioni da collezione: “First Edition”, numerata, con vinile nero ed etichetta bianca; “Isha Kriya”, con grafiche a macchia d’inchiostro; “Blue Sky Thinking”, vinile blu marmorizzato; “Dark Green Theresa”, in vinile verde scuro. Tutte le edizioni sono state curate dal frontman Jarvis Cocker, che ha scelto personalmente design e nomi.