Da Annalisa a Tananai, ecco gli artisti del Radio Italia Live a Palermo

Radio Italia Live torna a Palermo. Appuntamento il 27 giugno al Foro Italico a partire dalle 20.40. Si tratta del più grande evento gratuito di musica live in Italia, che si è svolto anche a Milano in Piazza Duomo lo scorso 30 maggio, organizzato da Radio Italia e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Palermo. Sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori: Annalisa, Blanco, Francesco Gabbani, Gaia, Negramaro, Noemi, Raf, Rhove, Rkomi, Rose Villain, Tananai, The Kolors. Alla conduzione le voci di Radio Italia Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta, Emiliano Picardi. La sigla dell’evento sarà eseguita live da Saturnino. Le schede artisti saranno lette da Luca Ward. Per assistere allo spettacolo sarà necessario accreditarsi sul sito ticketone.it (massimo 2 accrediti) a partire dalle ore 12:00 di lunedì 9 giugno 2025 fino ad esaurimento posti. Gli accrediti gratuiti daranno diritto all’accesso all’area prato che sarà suddivisa in due settori: un settore con ingresso da Piazza Tonnarazza e via Lincoln e un settore con ingresso da Via Cala, adiacenze Circolo Canottieri. L’area disabili, collocata su una pedana rialzata, sarà accessibile tramite accredito gratuito per 1 disabile e 1 accompagnatore da richiedere su radioitalia.ita partire dalle 12.00 del 10 giugno. Gli accrediti sono limitati in funzione della sussistenza di adeguati spazi a garanzia dei movimenti e degli spazi di manovra necessari per ogni operazione di afflusso e deflusso, anche in emergenza, dall’area.

“Anche quest’anno il programma ‘Radio Italia Live -Il Concertò offre i migliori artisti del panorama della musica italiana e di questo ringrazio il presidente di Radio Italia Mario Volanti che ha voluto collaborare con il Comune di Palermo per l’organizzazione di questo evento - afferma Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo - Come due anni fa, il Foro Italico è pronto ad ospitare migliaia di palermitani e spettatori dalla Sicilia e non solo per vivere insieme una delle più grandi manifestazioni estive in città.” Giampiero Cannella, Vicesindaco e Assessore alla Cultura di Palermo: “In una città dove negli ultimi anni è stata rilanciata la stagione dei grandi concerti dal vivo, ‘Radio Italia Live -Il Concertò rappresenta certamente per Palermo uno dei momenti più significativi dell’estate 2025. La cultura sta vivendo un momento di rinascita in città e lo dimostrano i numerosi appuntamenti e i riconoscimenti internazionali e di certo non può fare mancare momenti di aggregazione grazie alla musica pop come quella offerta ai più alti livelli da Radio Italia.”

“Si torna a Palermo, si torna a respirare un’aria di festa, partecipazione e grande musica italiana - aggiunge Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia - Anche quest’anno abbiamo organizzato, per le amiche e gli amici che numerosissimi saranno al Foro Italico, un cast d’eccezione e, come gli anni precedenti a Palermo, siamo certi che saranno oltre 3 ore nelle quali canteremo insieme a squarciagola. Ringrazio ovviamente il sindaco Roberto Lagalla, tutti i suoi collaboratori e tutte le persone che contribuiranno in maniera importantissima alla buona riuscita dell’evento. Ringrazio altresì artisti, case discografiche e management che hanno accolto con entusiasmo, e ripeto entusiasmo, l’invito per essere presenti sul palco del Radio Italia Live -Il Concerto 2025 Palermo.” (ITA