Claudio Cecchetto riaccende La Baia. A Sferracavallo la tappa di apertura del tour nazionale

Il Circolo Velico Sferracavallo si prepara a dare il benvenuto all’estate 2025 con un evento di caratura nazionale. Tutto è pronto a La Baia (via Plauto, 27) per la grande festa di apertura della stagione, fissata per venerdì 6 giugno, che vedrà protagonista un’autentica icona dello spettacolo e della discografia italiana: Claudio Cecchetto.

Ma il suo fiuto per il talento non si è fermato alle onde radiofoniche. Cecchetto è universalmente riconosciuto come un talent scout eccezionale, capace di scoprire e lanciare le carriere di artisti che hanno dominato le classifiche e i palinsesti televisivi per decenni. Nomi del calibro di Gerry Scotti, Jovanotti, Fiorello, Amadeus, gli 883, Sabrina Salerno, Sandy Marton, dj Francesco devono a lui i loro primi passi nel mondo dello spettacolo.

Oltre al suo ruolo di imprenditore e scopritore di talenti, ha calcato palcoscenici prestigiosi, conducendo manifestazioni musicali di primaria importanza come il Festival di Sanremo e il Festivalbar, lasciando il suo inconfondibile segno. E non dimentichiamo il suo successo musicale personale con l’intramontabile "Gioca Jouer" del 1981, un brano che ancora oggi fa ballare intere generazioni.

E ora, la Baia si prepara a rivivere le emozioni di un’epoca d'oro grazie al suo Deejay Show. Un viaggio musicale che ripercorre le tappe fondamentali della carriera di Cecchetto e, al contempo, l'evoluzione del costume italiano. Dai ritmi incalzanti della disco music americana degli anni '70, che lo videro muovere i primi passi come DJ al celebre Divina di Milano, ai successi internazionali della sua Ibiza Records con ‘’People From Ibiza’’ e ‘’Boys’’, fino alla celebrazione delle icone televisive degli anni '80 come Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Non sarà un semplice DJ set, ma un vero e proprio "deejay show" arricchito da esclusivi contenuti video realizzati ad hoc, in perfetta sincronia con la musica. Nel suo show - come dice lo stesso Cecchetto - il pubblico ‘’Canta ballando, balla cantando’’, una serata di puro divertimento, ricca di sorprese e con un imperativo categorico: ripassare la coreografia del mitico Gioca Jouer.

L’appuntamento con Claudio Cecchetto e il suo "Deejay Show Summer Tour 2025" segna l'inizio di un’estate che si preannuncia indimenticabile per la Baia del Circolo Velico Sferracavallo.