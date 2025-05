Palermo, ultimi giorni per la Settimana delle Culture: concerti, mostre e teatro per tutti

Ma è tutto il programma del fine settimana ad essere denso di appuntamenti: oltre alle mostre già inaugurate e ancora in corso (alcune proseguiranno anche dopo la fine della manifestazione), ecco le ultime due aperture: oggi (venerdì 30 maggio) alle 18 al Museo delle Marionette Pasqualino, si possono scoprire ottanta tavolette in ceramica come racconto visivo del gesto creativo per Depositare gesti di gentilgesto® Delia Russo e Massimiliano Cecconi; fino al 30 giugno. Sabato alle 18 si inaugura Ipogèo di Fabio Ventimiglia e Fulvio Governale alla Chiesa della Madonna dell’Itria ai Cocchieri, installazione site-specific sulla dimensione sotterranea e simbolica della materia. Nel profondo di un luogo sacro e attraverso l’utilizzo di alcuni elementi caratterizzanti, l’installazione vuole rappresentare il luogo del travaglio interiore e il lavoro continuo della cura delle anime. Fino al 14 giugno. Sempre oggi ma dalle 10.30 alle 14.30, Siate curiosi: Maioliche, Regno delle due Sicilie, visite guidate a Palazzo Drago Ajroldi di Santacolomba.

Partecipata, frequentata, di comunità: la Settimana delle Culture numero 14 si avvia al suo ultimo weekend e si prepara al gran finale con un concerto che ricorda, per la prima volta dalla sua scomparsa, Eliana Calandra, direttrice dell’Archivio storico e del Museo Pitrè, e grande amica della manifestazione: nel suo museo, domenica 1 giugno alle 18 con Two lands, one voice, concerto congiunto del Goethe Chor – coro amatoriale polifonico nato a Palermo nel 2001, 56 elementi che cantano a cappella tra i quali anche una delle due figlie di Eliana - e del CanBelto Choir di Dublino, nato nel 2009 inizialmente come formazione solo femminile, e poi ampliato anche con voci maschili, specializzate nel gospel; lo dirige Jimmy O’Byrne.

SPETTACOLI

Stasera alle 21 all’ex Noviziato dei Crociferi, ecco Ad libitum… o forse no, esito finale di un laboratorio teatrale tenuto da Maria Teresa De Sanctis sul tema Il cammino o la meta? … A voi la scelta, costruzione scenica il più possibile variegata per raccontare quello che per ciascuno di noi è la vita. In scena gli attori e autori Alessandra Di Pietra, Francesca Gallo, Sergio Lucia, Rosanna Nasta. E sempre l’attrice firma e interpreta con Rosanna Vassallo, anche Stoffe domani sera alle 21 ai Crociferi, spettacolo che parla alle donne da poesie di Alda Merini, Saffo e uno scritto di Jodorowsky; e infine Lisistrata. ’A spirugghiasciarre, adattamento in vernacolo della commedia di Aristofane che l’Associazione Crisalide porterà al tramonto (alle 18.30) di domenica 1 giugno al parco archeologico di Himera. Adattamento e regia di Letizia Maria Mineo. In città, alle 18,30 da MojoCoHouse, le Moonsessions di Caravanserai sono dei piccoli showcase event, in questo caso di Damon Arabsolgar, musicista milanese (già vocalist dei Mombao) di origini iraniane che farà tappa a Palermo come parte del suo Solo Home Tour 2025, che lo vedrà suonare in vari appartamenti e piccoli palchi in giro per l’Italia.

CONFERENZE, INCONTRI, DIALOGHI: LA CULTURA IN DISCUSSIONE

Il fitto calendario di dibattiti, lezioni, yoga, presentazioni di libri e racconti a più voci, visite guidate sta volgendo al termine: continua il progetto de La freccia di Zenone, ideato da Ninni Fiore e Rosa Vetrano, tra installazioni, performance e dialoghi, tra Spazio Sintesi e altri luoghi. Oggi alle 16.30 a Villa Zito, La poesia è parola, XV edizione della rassegna palermitana di versi organizzata dall’Associazione Volo, a cura di Gabriella Maggio: Voci nel silenzio, riflessioni sulla poesia del poeta e critico letterario Marco Onofrio; poi letture dei versi dei 20 poeti palermitani invitati, intervallate dalla premiazione dei vincitori del Premio Letterario Internazionale Ibn Hamdis, patrocinato dal Lions Club Palermo dei Vespri. Alle 17 a Villa Niscemi si parlerà di giardini storici in un incontro promosso dai Lions, partecipano Gabriella Cerami, Jolanda Lima, Giovanna Mirabella Rosario Schicchi, Alessandro Villari. E alle 17.30 all’Oratorio di San Lorenzo, Pensieri parole e sentimenti. Tre cunti siciliani in soffitta, lettura e teatralizzazione a cura di Francesca Mercadante, accompagnata da chitarra e vocalist. I tre cunti sono Isola, letto da Lorenzo Mercurio e L’ombra del tempo, letto da Francesca Mercadante; poi A vanidduzza delle anatre, letto da Francesco Giordano.